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  3. 24 Ocak 2021 23:20

Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha

Survivor'un son bölümde yarışmacılar arasında ipler gerildi. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı üzücü haber ise olay oldu. 'Bana göre final adaylarından biri' diyen Ilıcalı, üzücü haberi yarışmacılarla paylaşacak...

Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine sıçradı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.

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Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha

Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.

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Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha

Konseyde diğer damga vuran an ise Çağrı ve Poyraz arasında oyunlarda yaşanan gerilimdi. Çağrı konseyde yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı. 

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Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha

Çağrı "Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. " dedi. 

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