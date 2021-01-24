Acun Ilıcalı'dan bir kötü haber daha
Survivor'un son bölümde yarışmacılar arasında ipler gerildi. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı üzücü haber ise olay oldu. 'Bana göre final adaylarından biri' diyen Ilıcalı, üzücü haberi yarışmacılarla paylaşacak...
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine sıçradı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.
Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.
Konseyde diğer damga vuran an ise Çağrı ve Poyraz arasında oyunlarda yaşanan gerilimdi. Çağrı konseyde yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı.