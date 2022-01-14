Acun Ilıcalı'dan Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar'a gellen ceza için ilk yorum

BLU TV'de Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına ceza vermesi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Konuşanlar programına RTÜK tarafından kesilen cezayı yanlış bulduğunu belirten Acun Ilıcalı "RTÜK platformlarda baskın olmamalı. Orası para verilip üye olunan bir yer. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum" dedi.