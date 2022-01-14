Acun Ilıcalı'dan Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar'a gellen ceza için ilk yorum
Acun Ilıcalı'dan Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekranlara getirilen 'Konuşanlar' programına verilen cezaya tepki gösterdi.
EXXEN platformunda Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekranlara getirilen 'Konuşanlar' programına verilen RTÜK cezasına Acun Ilıcalı'dan ilk tepki...
BLU TV'de Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına ceza vermesi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Konuşanlar programına RTÜK tarafından kesilen cezayı yanlış bulduğunu belirten Acun Ilıcalı "RTÜK platformlarda baskın olmamalı. Orası para verilip üye olunan bir yer. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum" dedi.
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özgen'in sunumuyla BluTV'de yayınlanmaya başlayan 40 programına konuk oldu.
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı'na Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun para cezası vermesi ve katalogdan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez konuştu.