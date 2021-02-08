Acun Ilıcalı'dan Exxen için bomba transfer
TV8 kanalı ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayına başlayan dijital platformu 'Exxen'in kadrosuna bir flaş transfer daha gerçekleştirdi.
Acun Ilıcalı medyadaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. TV 8, Acun Medya derken şimdi de Exxen ile hayatımızda önemli yer tutan Acun Ilıcalı, birbirinden iddialı isimlerle anlaşmaya devam ediyor.
Pek çok ünlü ismi bir araya getiren iddialı dizilerin yayınlandığı Exxen yine iddialı bir yapımı daha gündeme geldi
KANLI YAYIN GELİYOR
Can Ulkay’ın yönetmenliğini yapacağı ve 30 bölüm çekilmesi planlanan "Kanlı Yayın" dizisi için ekranların güzel ismi Bergüzar Korel ile anlaşmaya varıldı.