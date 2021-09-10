Acun Ilıcalı'dan ''Leyla ile Mecnun'' açıklaması

"BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE İZLENME SAYISINA ULAŞTI"

Instagram hesabından bir tebrik mesajı paylaşan ünlü televizyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Leyla ile Mecnun sekiz yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık...