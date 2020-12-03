Acun Ilıcalı'dan MasterChef Uğur'la ilgili sert açıklama

HER ZAMAN YANIMDA OLDULAR

Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.



Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.