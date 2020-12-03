Acun Ilıcalı'dan MasterChef Uğur'la ilgili sert açıklama
Uğur Yılmaz Deniz'in MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilmesinin yankıları sürerken Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.
Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı, Uğur'un diskalifiyesini 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir' tweet'iyle duyurdu.
HER ZAMAN YANIMDA OLDULAR
Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.
AFEDİLEBİLİRDİ
Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye olması sosyal medyada olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'gençlik hatası affedilebilirdi, madem diskalifiye oldu neden bir hafta daha yarıştı' yorumunda bulundu.