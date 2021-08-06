Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine büyük yardım

"YANGININ BAŞINDAN BERİ İSTİŞAREDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık.