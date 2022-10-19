Acun Ilıcalı'nın 371 milyon TL'lik lüks oyuncağı! Yatına verdiği ismin anlamı ortaya çıktı
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı pahalı oyuncaklarına bir yenisini daha ekledi. Ilıcalı, kendisine özel bir tekne yaptırdı. 3 yılda yapımı tamamlanan lüks yatın değeri ise 371 milyon lira. Ilıcalı, teknesine kızlarının baş harflerini oluşturan ''BALMY'' adını verdi.
TV8, Exxen ve Hull City gibi yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kesenin ağzını açan kendisine özel bir tekne yaptırdı. Ilıcalı'nın 3 yılda büyük bir titizlikle yapılan teknesinin maliyeti ise tamı tamına 371 milyon TL.
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TEKNESİNE KIZLARININ ADINI VERDİ
Yaptığı evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, son model teknesine kızlarının baş harflerinden oluşan "Balmy" adını verdi.
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Seda Başbuğ Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlilikler yapan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı var.
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20 MİLYON DOLARLIK LÜKS YAT
Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.
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