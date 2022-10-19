Acun Ilıcalı'nın 371 milyon TL'lik lüks oyuncağı! Yatına verdiği ismin anlamı ortaya çıktı

TV8, Exxen ve Hull City gibi yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kesenin ağzını açan kendisine özel bir tekne yaptırdı. Ilıcalı'nın 3 yılda büyük bir titizlikle yapılan teknesinin maliyeti ise tamı tamına 371 milyon TL.