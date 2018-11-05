Acun Ilıcalı'nın baldızı kamera karşısında... İşte Şeyma Subaşı'nın ablası
Şeyma Subaşı’nın pilates eğitmeni ablası Kübra Açıl, Outdoor&Fitness için objektif karşısına geçti.
Şeyma Subaşı’nın pilates eğitmeni ablası Kübra Açıl, Outdoor&Fitness için objektif karşısına geçti.
Nişantaşı’ndaki Beezone stüdyosunda pilates eğitimi veren Açıl, kardeşinin kendisiyle gurur duyduğunu söyledi: “Şeyma’nın Nişantaşı’na gelmesi zor oluyor. Ama benim adıma çok mutlu, ‘Seninle gurur duyuyorum’ diye mesaj atıyor.” (Foto: Instagram)
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi’nden mezun olan Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynamış. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yapmış. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bırakmış. (Foto:Outdoor&Fitness)