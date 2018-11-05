Acun Ilıcalı'nın baldızı kamera karşısında... İşte Şeyma Subaşı'nın ablası

Nişantaşı’ndaki Beezone stüdyosunda pilates eğitimi veren Açıl, kardeşinin kendisiyle gurur duyduğunu söyledi: “Şeyma’nın Nişantaşı’na gelmesi zor oluyor. Ama benim adıma çok mutlu, ‘Seninle gurur duyuyorum’ diye mesaj atıyor.” (Foto: Instagram)

