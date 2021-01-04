Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın başı büyük umutlarla açtığı Exxen ile dertte. 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Exxen platformunda aksaklıklar bir türlü bitmiyor. Kullanıcılardan birbiri ardına gelen şikayetlerin ardından Acun Ilıcalı’dan bir açıklama geldi.
Bilindiği üzere Acun Ilıcalı’nın Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştı.
İddialı yapımlar ve birbirinden başarılı içeriklerin olduğu Exxen büyük umutlarla yayına girmişti.