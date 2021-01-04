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  3. 04 Ocak 2021 09:58

Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın başı büyük umutlarla açtığı Exxen ile dertte. 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Exxen platformunda aksaklıklar bir türlü bitmiyor. Kullanıcılardan birbiri ardına gelen şikayetlerin ardından Acun Ilıcalı’dan bir açıklama geldi.

Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!

Bilindiği üzere Acun Ilıcalı’nın Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştı.

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Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!

İddialı yapımlar ve birbirinden başarılı içeriklerin olduğu Exxen büyük umutlarla yayına girmişti.

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Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!

Yalnız yayına girdiği günden bu yana Exxen’deki sıkıntılar ve şikayetler bitmek bilmiyor.

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Acun Ilıcalı’nın başı Exxen’le dertte!

Exxen'in bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanım sağlayacak bir çözümü şimdilik görünmediği ve bunun yerine bilgisayarı kabloyla bağlayın diye bir yönerge verildiği kaydedildi.

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