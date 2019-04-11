Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen
Altın oran konusunda çalışmalar yapan uygulamaya göre Acun Ilıcalı'nın eski aşkları arasında Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasında bir puanlama yapıldı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre mükemmel güzelliğin gizli formülü olarak düşünülen "altın oran" konusuna göre Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, hem Şeyma Subaşı'nı hem Itır Esen'i solladı!
Şeyma Subaşı ile Itır Esen arasındaki polemik başka bir seviyeye taşınacak gibi gözüküyor... Altın oran konusunda çalışmalar yapan uygulamaya göre Acun Ilıcalı'nın eski aşkları arasında Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasında bir puanlama yapıldı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı isimlerin altın oranları hesaplandı! Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Hanım, 8.55'lik oranla Şeyma Subaşı, Seda Başbuğ ve Itır Esen'i geride bıraktı.