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  3. 11 Nisan 2019 11:35

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Altın oran konusunda çalışmalar yapan uygulamaya göre Acun Ilıcalı'nın eski aşkları arasında Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasında bir puanlama yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Takvim Gazetesi'nin haberine göre mükemmel güzelliğin gizli formülü olarak düşünülen "altın oran" konusuna göre Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, hem Şeyma Subaşı'nı hem Itır Esen'i solladı!

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Şeyma Subaşı ile Itır Esen arasındaki polemik başka bir seviyeye taşınacak gibi gözüküyor... Altın oran konusunda çalışmalar yapan uygulamaya göre Acun Ilıcalı'nın eski aşkları arasında Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasında bir puanlama yapıldı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı isimlerin altın oranları hesaplandı! Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Hanım, 8.55'lik oranla Şeyma Subaşı, Seda Başbuğ ve Itır Esen'i geride bıraktı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Altın oran uygulamasına şimdi de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı isimlerin fotoğrafları yüklendi. Acun Ilıcalı'nın aşk sıralamasıyla, altın oran sıralaması birbiriyle çelişti. Buna göre Acun Ilıcalı'nın ilişki yaşadığı kadınlar, mükkemmel yüz ölçümlerine göre şeyle listelendi.

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