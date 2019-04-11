Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen

Şeyma Subaşı ile Itır Esen arasındaki polemik başka bir seviyeye taşınacak gibi gözüküyor... Altın oran konusunda çalışmalar yapan uygulamaya göre Acun Ilıcalı'nın eski aşkları arasında Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasında bir puanlama yapıldı.