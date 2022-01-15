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Acun Ilıcalı'nın kızları trafik kazası geçirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, kontrolden çıkarak ormanın içine doğru sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Acun Ilıcalı'nın kızları trafik kazası geçirdi - Resim: 1

Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. 

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Acun Ilıcalı'nın kızları trafik kazası geçirdi - Resim: 2

Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 

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Acun Ilıcalı'nın kızları trafik kazası geçirdi - Resim: 3

Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. 

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Acun Ilıcalı'nın kızları trafik kazası geçirdi - Resim: 4

Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. 

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