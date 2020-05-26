Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çapla Altunkaya, TikTok'ta paylaştığı video ile yeniden gündeme oturdu.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çapla Altunkaya, TikTok'ta paylaştığı video ile yeniden gündeme oturdu.
Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 29 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, bir süre önce Survivor çekimleri için Dominik'e gitmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle adada mahsur kalan Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında olduğunu ilan etmişti.