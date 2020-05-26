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  3. 26 Mayıs 2020 10:37

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çapla Altunkaya, TikTok'ta paylaştığı video ile yeniden gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çapla Altunkaya, TikTok'ta paylaştığı video ile yeniden gündeme oturdu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 29 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, bir süre önce Survivor çekimleri için Dominik'e gitmişti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle adada mahsur kalan Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında olduğunu ilan etmişti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu olay oldu

Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı.

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