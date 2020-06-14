Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsapp'ında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan bu not Şeyma'ya bir gönderme olarak yorumlandı.