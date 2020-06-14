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  3. 14 Haziran 2020 15:41

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın, canlı yayın sırasında Ilıcalı'ya attığı mesaj dikkat çekti. Altunkaya'nın ''WhatsApp'ına bir şey yazdım'' mesajı ''Şeyma Subaşı'ya gönderme mi yaptı?'' yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Ilıcalı, son dönemde Dominik'te de yanından ayırmadığı 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yaptı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Hatta ikili Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara takıldı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsapp'ında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan bu not Şeyma'ya bir gönderme olarak yorumlandı.

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