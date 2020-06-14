Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken mesaj
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın, canlı yayın sırasında Ilıcalı'ya attığı mesaj dikkat çekti. Altunkaya'nın ''WhatsApp'ına bir şey yazdım'' mesajı ''Şeyma Subaşı'ya gönderme mi yaptı?'' yorumlarına neden oldu.
Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden.
Ilıcalı, son dönemde Dominik'te de yanından ayırmadığı 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yaptı.