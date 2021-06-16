Acun Ilıcalı'nın yeni saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Tam bir saat tutkunu olan Acun Ilıcalı'nın, 52'nci doğum gününde kendisini ödüllendirdiği saatin değeri dudak uçuklattı.
Büyük finaline kısa süre kalan 'Survivor 2021' yarışmasının çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Mancini'nin Saatini Takıyor" başlıklı yazısı şöyle:
"Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düz siyah tişört ve parmak arası terlikleriyle gezse de, pahalı saatlerden asla vazgeçmiyor.
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Tam bir saat tutkunu olan, ünlü markaların en özel saatlerini kolunda taşıyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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Ilıcalı, geçen yıl haziran başından itibaren fiyatı 2 milyon TL olan kırmızı kordonlu Richard Mille'in RM 35-02 Rafael Nadal modeli takıyordu. Bu haziran başından beri ise kolunu, Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini süslüyor.
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