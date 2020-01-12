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  3. 12 Ocak 2020 13:42

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisinden şaşırtan hareket

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündem olan 20 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya'nın, Instagram hesabında herkesi silmesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisinden şaşırtan hareket

Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın genç kadınla birlikte olduğu iddiaları magazin basınını sallamıştı.

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisinden şaşırtan hareket

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikonos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisinden şaşırtan hareket

2 günde sosyal medyadan, haber kanallarına her yerde gündem olmayı başaran Çağla Altunkaya, üzerine bir de Instagram hesabını herkese açtı ki dedikodu kazanları iyice kaynamaya başladı.

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Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisinden şaşırtan hareket

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takibe alarak aşklarını duyurmuş oldu.

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