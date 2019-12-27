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  3. 27 Aralık 2019 09:48

Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü yağdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya yılbaşı partisi verdi. Geceye sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü yağdı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Ataşehir’deki DasDas’ta eğlenceli bir yeni yıl partisi verdi. Geceye Acun Medya ve TV8 çalışanlarının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

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Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü yağdı

Davetliler arasında Hadise, Seda Sayan, Murat Boz, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Ahmet Kural da vardı. Gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti.

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Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü yağdı

Yalanlamadı!
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Murat Boz’a Aslı Enver’le yeniden barıştığı, geçen hafta da Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izledikleri iddiaları soruldu. Haberleri yalanlamayan Boz, “Arkadaşlar özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.

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Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisine ünlü yağdı

Şova ihtiyacım yok
“Rap sanat değil” açıklamasıyla gündeme gelen Ivana Sert, sorular üzerine “Açıklamalarım çok yanlış anlaşıldı. Tabii ki rap bir sanat ama ben daha çok enstrümanlı şarkıları tercih ediyorum” dedi. Sert, Alişan ve Demet Akalın’ın “Şov yapıyor” sözlerine de yanıt verdi: “Benim şova ihtiyacım yok.”

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