Acun Ilıcalı'ya şok! Survivor ekibi ağzından kaçırdı
Survivor 2021'nin şampiyonluğu için açıklamalar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öne çıkan bir iddia bir anda gündeme oturdu.
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı. Cumartesi akşamı en çok ismi yazılan isim Gonca survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
BİRLEŞME PARTİSİ SÜRPRİZİ!
Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı. Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"
ŞAMPİYON BELLİ!
Programda Survivor 2021 değerlendirmesi yapılırken "Net konuşuyorum" diyerek açıklamasını yapan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Bakım yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Survivor yarışmasında mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklamaları Survivor izleyicilerinde büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmada yaşanan olayların ve gelişmelerin değerlendirildiği, yarışanların analizlerine yer verildiği televizyon programı Survivor Panaroma'da yapılan bu açıklama, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü.