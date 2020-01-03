Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı özel programına izleyici olarak katıldığı ortaya çıktı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı. Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı programında görüntülerinin ortaya çıkması, aşklarının hala devam ettiği yönünde yorumlara neden oldu.
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz yıl boşanmış ardından adı manken Itır Esen'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Esen'le ilişki yaşadığı yönündeki haberlere sessiz kalan Ilıcalı, birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.
O SES TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI
Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.