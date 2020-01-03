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  3. 03 Ocak 2020 11:38

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı özel programına izleyici olarak katıldığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı. Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı programında görüntülerinin ortaya çıkması, aşklarının hala devam ettiği yönünde yorumlara neden oldu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz yıl boşanmış ardından adı manken Itır Esen'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Esen'le ilişki yaşadığı yönündeki haberlere sessiz kalan Ilıcalı, birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

O SES TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI
Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

"AŞKINI İLAN ETTİ"
Magazin Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.

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