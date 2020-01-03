Acun Ilıcalı'nın sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı. Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı programında görüntülerinin ortaya çıkması, aşklarının hala devam ettiği yönünde yorumlara neden oldu.



