Acun Survivor'a veda eden ismi ''yaramazlığı biraz azaltırsan'' diyerek açıkladı

Survivor 2022 All Star'ın 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.