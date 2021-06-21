Ada Masalı dizisinden seyirciyi üzecek haber

Dizi idealist bir genç kız olan Haziran'ın patronunun gözüne girmek ve hayalindeki yer olan Tokyo'ya gitmek için Kırlangıç Adası'nda arsası bulunan Poyraz'ı satışa ikna etmeye çalışması ile başlayan bir aşk hikayesin anlatıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.