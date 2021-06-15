Ada Masalı nerede çekiliyor ?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.