Adanalı'nın Pınar'ı hem son haliyle hem yeni mesleğiyle şaşırttı
Adanalı dizisinde canlandırıdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, değişimiyle görenleri şaşırttı. Oyunculuğu bırakan ünlü ismin, yeni mesleği dikkat çekti.
Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde “Pınar” karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, estetik operasyonları sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu.
“Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim” diyen Özbudak, estetiklerini gizlemediğini belirterek, “Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım” açıklamasında bulundu.
Oyunculuk kariyerini bırakan Özbudak, şimdilerde gayrimenkul alım satımı ile ilgileniyor.
Sosyal medyada paylaştığı son görüntüleri ise takipçilerini şaşırttı.
