Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün eşi Merve Büyü, bu sefer de paylaştığı video ile gündeme geldi.
G.SARAY'A ATTIĞI GOL SONRASI TEPKİ YAĞDI
Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Beşiktaş'ın şampiyon olduğu akşam eski takımının ağlarını sarsan Adem Büyük için sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan sert eleştiriler almıştı.
'MAÇI MI SATACAKTI'
33 yaşındaki futbolcunun eşi Merve Büyük de yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyan etmişti:"Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, ben de o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor, ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!''ONA DA BU YAKIŞIRDI'
'Galatasaray'dayken ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Şu an Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Ona da bu yakışırdı." ifadelerini kullanmıştı.
'ONA DA BU YAKIŞIRDI'
'Galatasaray'dayken ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Şu an Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Ona da bu yakışırdı." ifadelerini kullanmıştı.
YİNE GÜNDEMDE
Bu olayın üzerinden çok geçmeden bu kez de Merve Büyük'ün önceki sosyal medya üzerinden paylaştığı video büyük tepki çekti.