Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi

'MAÇI MI SATACAKTI'

33 yaşındaki futbolcunun eşi Merve Büyük de yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyan etmişti:"Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, ben de o kadar üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor, ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!''ONA DA BU YAKIŞIRDI'

'Galatasaray'dayken ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Şu an Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Ona da bu yakışırdı." ifadelerini kullanmıştı.