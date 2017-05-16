Mischa Barton İstanbul'da

'The O.C.’ adlı gençlik dizisindeki ‘Marissa Cooper’ karakteriyle ünlenen Mischa Barton’ın, Ocak 2017'de evinin bahçesinde sinir krizi geçirdiği haberi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa süre sonra ise 31 yaşındaki yıldızın yer aldığı bir seks kasetinin, 500 bin dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu iddia edilmişti.



