Adile Naşit'in ardından Kemal Sunal'ı da canlandıracak oyuncu belli oldu
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmde Adile Naşit'i ve Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncular belli oldu.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak'ın yer alacağı merakla beklenen yapımda Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim de belli oldu.
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Filmde Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı açıklandı.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde 57 yaşında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin çekimlerine mayıs ayında başlaması bekleniyor.
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