Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmde Adile Naşit'i, Müjde Ar'ı, Gazanfer Özcan'ı, Kemal Sunal'ı, Ayşen Gruda'yı ve son olarak da Hülya Koçyiğit'i canlandıracak oyuncular belli oldu.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak'ın yer alacağı merakla beklenen yapımda Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim de belli oldu.
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Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde 57 yaşında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin çekimlerine bu ay başlanması bekleniyor.
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