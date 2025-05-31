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  4. Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu

Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmde Adile Naşit'i, Müjde Ar'ı, Gazanfer Özcan'ı, Kemal Sunal'ı, Ayşen Gruda'yı ve son olarak da Hülya Koçyiğit'i canlandıracak oyuncular belli oldu.

Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu - Resim: 1

Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

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Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu - Resim: 2

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak'ın yer alacağı merakla beklenen yapımda Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim de belli oldu.

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Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu - Resim: 3

Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

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Adile Naşit'in filminde Hülya Koçyiğit’i canlandıracak oyuncu da belli oldu - Resim: 4

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde 57 yaşında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin çekimlerine bu ay başlanması bekleniyor.

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