Adile Naşit'in hayatını anlatacak Adile filminin vizyon tarihi belli oldu
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmde Adile Naşit'i, Müjde Ar'ı, Gazanfer Özcan'ı, Kemal Sunal'ı, Ayşen Gruda'yı, Hülya Koçyiğit'i ve son olarak da Neco'yu canlandıracak oyuncular belli oldu.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
1 / 10
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde 57 yaşında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filminin vizyon tarihi belli oldu.
2 / 10
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen film 5 Aralık'ta vizyona girecek. Senaryosunu Box Office Türkiye'den Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, Adile Naşit'in sanat kariyerinin yanı sıra özel hayatına da değinecek.
3 / 10
Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak'ın yer alacağı merakla beklenen yapımda Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
4 / 10