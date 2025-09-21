Adını Mücella olarak değiştiren Wilma Elles 4'üncü kez anne oldu
Türkiye'nin "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle tanıdığı ve geçtiğimiz sene sürpriz bir kararla adını Mücella olarak değiştiren güzel oyuncu Wilma Elles dördüncü kez anne oldu.
Oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam eden, 2016 yılında Türk vatandaşlığına geçen Almanya doğumlu güzel oyuncu Wilma Elles adını Mücella Elles olarak değiştirmişti. Mücella Elles 2015'te Kerem Göğüş ile olan evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Elles'in 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile olan evliliğinden ise Tiara Manolya adında bir çocuğu olmuştu.
Güzel oyuncu Türk ismine geçişini "İsmim Mücella oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" diyerek duyurmuştu.
Uzun yıllardır hayatını Türkiye'de sürdüren ve Türk vatandaşlığını da alan Alman oyuncu Mücella Elles, 4'üncü çocuğuna hamile kaldığını açıklamıştı. Hamilelik haberini renkli bir cinsiyet partisiyle duyuran Elles’in, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardaki mavi detaylar dikkat çekti. "It’s a boy…" notunu düşerek bebeğin erkek olacağını duyuran oyuncu, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Adını Mücella olarak değiştiren Elles sosyal medyadan paylaştığı mutlu haberle hayranlarına dördüncü çocuğunu sağlıklı şekilde kucağına aldığını duyurdu.