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  3. 06 Nisan 2019 17:57

Adları biliniyor ama kendileri bilinmiyor

Adriana Lima'nın Prada şıklığında olduğu gibi akılda kalan kıyafetleri yaratan, ünlü isimleri giydiren dünyaca ünlü modacılar, sadece adlarıyla bilinirken, yüzleri pek tanınmıyor.

Adları biliniyor ama kendileri bilinmiyor

Alexander Wang

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Adları biliniyor ama kendileri bilinmiyor

Calvin Klein

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Adları biliniyor ama kendileri bilinmiyor

Christian Lacroix (Sağdaki)

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Adları biliniyor ama kendileri bilinmiyor

Christian Louboutin

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