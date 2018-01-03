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  3. 03 Ocak 2018 09:43

Adnan Oktar ve kedicikleri yeni yıla böyle girdi

A9 TV'de yaptığı sohbetlerle ünlenen Adnan Oktar, yılbaşında da adından söz ettirmeyi başardı.

Adnan Oktar ve kedicikleri yeni yıla böyle girdi

Oktar'ın kedicikleriyle yılbaşı kutlamasını görenlerin ağzı açık kalıyor.

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Adnan Oktar ve kedicikleri yeni yıla böyle girdi

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Adnan Oktar ve kedicikleri yeni yıla böyle girdi

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Adnan Oktar ve kedicikleri yeni yıla böyle girdi

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