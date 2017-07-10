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  3. 10 Temmuz 2017 09:40

Adnan Oktar'dan ilginç açıklamalar

Adnan Oktar'dan ilginç açıklamalar

Kendi televizyon kanalında "Kediciklerim" dediği genç talebeleriyle yaptığı programlarla adından söz ettiren Adnan Oktar, zaman zaman da izleyiciden gelen soruları yanıtlıyor.

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Adnan Oktar'dan ilginç açıklamalar

MERAK EDİLEN SORU YÖNELTİLDİ Adnan Oktar'a son olarak kadın izleyicilerden biri "Bütün kadın arkadaşlarımız neden birbirine benziyor?" şeklinde bir soru yöneltti.

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Adnan Oktar'dan ilginç açıklamalar

KISA SÜRELİ DURAKSADI Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Adnan Oktar, "Tek tip değiller. Ama nurları benziyor birbirlerine" diyerek izleyicisini aydınlatmaya çalıştı.

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Adnan Oktar'dan ilginç açıklamalar

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