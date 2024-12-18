Adriana Lima, Metin Hara sonrası aradığı aşkı buldu
Podyumların gelmiş geçmiş en güzel isimlerinden biri olan ünlü manken Adriana Lima aradığı aşkı buldu.
Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayarak Türkiye'de magazin gündeminin 1 numaralı maddesi haline gelen Adriana Lima aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle adından söz ettiriyordu.
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2022 yılında üçüncü kez anne olan ünlü model Adriana Lima, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra yeniden düzenlenen Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti.
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Defilede, kristal süslemeli bir sütyen ve ona uygun iç çamaşırı, kesik ekose tayt ve bir çift kanat giyen Adriana Lima bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.
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Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima şimdi de yeni bir aşka yelken açtı.
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