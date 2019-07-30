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  3. 30 Temmuz 2019 13:50

Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!

Son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Son dönemde Türk erkekleriyle yaşadığı gönül ilişkileriyle gündem olan ünlü modelin bir ülkenin prensinden evlilik tekli

Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!

Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?

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Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!

Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

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Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

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Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

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