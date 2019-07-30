Adriana Lima prensten evlilik teklifi aldı!
Son dönemde yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Son dönemde Türk erkekleriyle yaşadığı gönül ilişkileriyle gündem olan ünlü modelin bir ülkenin prensinden evlilik tekli
Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?
Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.
Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.