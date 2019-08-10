Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı yine bir Türk'te buldu. Lima, iş adamı sevgilisi Emir Uyar'ı denizde öpücüklere boğdu.
Türk yazar Metin Hara ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima, magazin gündeminin bir kez daha çok konuşulan ismi oldu.
Türkiye'de de oldukça tanınan yabancı model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift, İtalya'da tatil yapıyor.
İş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka adım atan Adriana Lima, sevgilisi ile denizin ortasında aşka geldi. Objektiflere yakalanan çiftin, samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel model, yeni aşkı Emir Uyar'ı öpücüklere boğdu.