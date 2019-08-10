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  3. 10 Ağustos 2019 14:54

Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı yine bir Türk'te buldu. Lima, iş adamı sevgilisi Emir Uyar'ı denizde öpücüklere boğdu.

Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa

Türk yazar Metin Hara ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima, magazin gündeminin bir kez daha çok konuşulan ismi oldu.

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Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa

Türkiye'de de oldukça tanınan yabancı model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile aşkına doludizgin devam ediyor. Çift, İtalya'da tatil yapıyor.

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Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa

İş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka adım atan Adriana Lima, sevgilisi ile denizin ortasında aşka geldi. Objektiflere yakalanan çiftin, samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel model, yeni aşkı Emir Uyar'ı öpücüklere boğdu.

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Adriana Lima, Türk sevgilisiyle dudak dudağa

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