Adriana Lima'dan Victoria's Secret için çok özel pozlar
Metin Hara ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, Victoria's Secret için seksi pozlar verdi.
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye gündeminden de düşmeyen Adriana Lima şu aralar bu yılın son ayındaki büyük gece için canla başla hazırlanıyor.
Adriana Lima, en tecrübeli meleği olduğu Victoria's Secret defilesinde çıkacağı podyum için hazırlıklarını sürdürürken Instagram'ı da ihmal etmiyor.
36 yaşındaki Lima Victoria's Secret için poz verdiği iç çamaşırı reklamından kısa bir videoyu hayranlarıyla paylaştı. Hayranları viedoya beğeni ve yorum yağdırdı.