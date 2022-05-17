Adriana Lima'ya meydan okudu! Hande Sarıoğlu yayına yırtık çorapla çıktı!
Yaptığı kalça dansı sonra çalıştığı kanaldan kovulan spiker Hande Sarıoğlu son yayınıyla yine gündeme geldi.
Çalıştığı kanaldan kalça dansı videosu sonrası kovulan ve YouTube'daki kanalından spor programı yapmaya başlayan Sarıoğlu, yayına yırtık çorapla çıktı.
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Bir maçta kaçık çorabıyla görüntülenen Adriana Lima'yı hatırlatan Sarıoğlu "Adriana Lima'dan ne eksiğim var, fazlam var" diyerek adeta Lima'ya meydan okudu.
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Yaptığı ilginç açıklamalarla ve davranışlarıyla sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu, yayında giydiği çoraplarını çok beğenen izleyicilerine külotlu çoraplarını çekilişle hediye etmişti.
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Hande Sarıoğlu kimdir?
Hande Lala Sarıoğlu 19 Eylül 1988'de Akçakoca, Düzce'de doğdu.
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