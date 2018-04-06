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  3. 06 Nisan 2018 13:28

Adriana Lima'yı bile gölgede bırakan Rus güzel: Dasha Kina

Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Rus model Dasha Kina'nın şöhreti her geçen gün artıyor. Güzel modelin gelecekte Adriana Lima'nın tahtını doldurabileceği düşünülüyor.

Adriana Lima'yı bile gölgede bırakan Rus güzel: Dasha Kina

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı.

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Adriana Lima'yı bile gölgede bırakan Rus güzel: Dasha Kina

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina'nın şöhreti her geçen gün artıyor.

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Adriana Lima'yı bile gölgede bırakan Rus güzel: Dasha Kina

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.

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Adriana Lima'yı bile gölgede bırakan Rus güzel: Dasha Kina

Dasha Kina'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.

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