Afganistan'ın tek cinsel içerikli film yıldızından itiraf: ''Taliban her şeyi biliyor''

Yasmeena Ali, 1990'larda Taliban Kabil'i fethederken küçük bir kız çocuğuydu. O yıllarda erkeklere ve kadınlara yönelik olarak gösterilen şiddete birebir tanık oldu. Ülkesinden ayrılarak eğitim almak için İngiltere'ye taşınan Yasmeena, Afganistan'ın tek yetişkin film yıldızı olarak ünlenerek popüler oldu.