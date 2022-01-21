Afganistan'ın tek cinsel içerikli film yıldızından itiraf: ''Taliban her şeyi biliyor''
Afganistan'ın tek cinsel içerikli film yıldızı olan Yasmeena Ali, ülkede yönetimi ele geçiren Taliban üyelerinin kendisi hakkında her bilgiye sahip olduğunu ifade etti. Ali, ''Belki de beni izleyen Talibanlar vardır, kim bilir?'' dedi.
Yasmeena Ali, 1990'larda Taliban Kabil'i fethederken küçük bir kız çocuğuydu. O yıllarda erkeklere ve kadınlara yönelik olarak gösterilen şiddete birebir tanık oldu. Ülkesinden ayrılarak eğitim almak için İngiltere'ye taşınan Yasmeena, Afganistan'ın tek yetişkin film yıldızı olarak ünlenerek popüler oldu.
I Hate Porn podcast'inde sunucu Tommy McDonald'ın sorularını cevaplayan Yasmeena, açıklamalarıyla dikkatleri bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Yetişkin film yıldızı olarak çalışmasının eleştirildiğini ifade eden Yasmeena, "Çoğunlukla içeriğimden nefret ediyorlar.
"Çünkü Afganistan'ın cinsel içerikli filmlerle tanınmasını istemiyorlar. Vücudumu göstermeye nasıl cüret edebilirim? Vücuduma ve ona yapılabilecek her şeye sahip olduklarını düşünüyorlar."