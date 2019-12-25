Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz hali ile şok etti
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile hayranlarının beğenisini toplarken Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla da dizinin önüne geçti. Burcu Özberk güzelliğiyle de adından söz ettiri
Afili Aşk dizinde "Ayşe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.
Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerinde toplayan Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri…