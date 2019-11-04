Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk’in özlemi erken başladı
Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle büyük ilgi topluyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Burcu Özberk sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı performa
Afili Aşk'ta "Ayşe" karakterine hayat veren Burcu Özberk, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.
YAZ AYLARININ ÖZLEMİNİ YAŞIYOR Oyuncu, bikinili güneş ışıklarının üzerinde adeta dans ettiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.