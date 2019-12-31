Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk'ten Hande Erçel itirafı!
Afili Aşk'ta canlandırdığı Ayşe karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Burcu Özberk bir dergiye verdiği röportajda yakın arkadaşı Hande Erçel'le ilgili konuştu. "Çok güzel arkadaşlık kurduk" diyen güzel oyu
Afili Aşk'ta canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, bir dergiyle röportaj gerçekleştirdi.
Güneşin Kızları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Hande Erçel sorulduğunda Özberk, "Hande benim en iyi arkadaşım. Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor. Şu an çok yoğun çalışıyor. Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans.
Bir de ben buraya geldiğimde yalnızdım. Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk.