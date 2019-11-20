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  3. 20 Kasım 2019 01:01

Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Burcu Özberk'ten aşk itirafı geldi. Tatil gününde Nişantaşı'nda gör

Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

Afili Aşk dizinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk tatil gününü fırsat bilerek Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Güzel oyuncuyu gören Arap hayranları, etrafını sararak bol bol fotoğraf çekildi.

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Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi ile ilgili konuşan Özberk, "Biz eğlenen bir ekibiz. Sahne aralarında çok güleriz, çok eğleniriz. Seyirci bizi sevdi ve sahiplendi. Çağlar'la olan uyumum da iyi, yorumlar çok pozitif geliyor" dedi.

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Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

Basın mensupları oyuncuya dizideki 'çocukluk aşkı' durumunu hatırlatarak, "Sizin çocukluk aşkınız var mıydı?" diye sordu. Güzel oyuncu bu soruya şu yanıtı verdi:

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Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

"Çocukluk aşkım vardı. Sınıf arkadaşımdı muhtemelen. Eteğimi çekip beni cimcirmiştir"

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