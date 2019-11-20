Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı

Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi ile ilgili konuşan Özberk, "Biz eğlenen bir ekibiz. Sahne aralarında çok güleriz, çok eğleniriz. Seyirci bizi sevdi ve sahiplendi. Çağlar'la olan uyumum da iyi, yorumlar çok pozitif geliyor" dedi.