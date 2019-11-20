Afili Aşk’ın yıldızı Burcu Özberk’ten ‘aşk’ itirafı
Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Burcu Özberk'ten aşk itirafı geldi. Tatil gününde Nişantaşı'nda gör
Afili Aşk dizinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk tatil gününü fırsat bilerek Nişantaşı'nda alışverişe çıktı. Güzel oyuncuyu gören Arap hayranları, etrafını sararak bol bol fotoğraf çekildi.
Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi ile ilgili konuşan Özberk, "Biz eğlenen bir ekibiz. Sahne aralarında çok güleriz, çok eğleniriz. Seyirci bizi sevdi ve sahiplendi. Çağlar'la olan uyumum da iyi, yorumlar çok pozitif geliyor" dedi.
Basın mensupları oyuncuya dizideki 'çocukluk aşkı' durumunu hatırlatarak, "Sizin çocukluk aşkınız var mıydı?" diye sordu. Güzel oyuncu bu soruya şu yanıtı verdi: