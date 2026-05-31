Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, veda nedenini ilk kez açıkladı. Aralarındaki 23 yaş farkı nedeniyle eleştirilen ve diziden ayrılışı hakkında birçok iddia ortaya atılan Saraçoğlu, A.B.İ. dizisinden ayrılık sebebini açıkladı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü ve atv'de yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen A.B.İ. dizisinde başrol ayrılığı netleşti.
Dizide "Çağla" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, projeden ayrılış nedenini ilk kez şeffaf bir şekilde paylaştı.
Saraçoğlu'nun diziden ayrılma nedeni kulislerde konuşulan krizler veya yaş farkı değil, karakterinin hikayesinin sona ermesi ve yapım şirketiyle en başından beri tek sezonluk bir anlaşma yapmış olması.
Geçtiğimiz sezon başında İmirzalıoğlu'nun partneri olarak ekibe dahil olan Afra Saraçoğlu, ikili arasındaki 23 yıllık yaş farkı nedeniyle sosyal medyada ve magazin programlarında sıkça eleştirilmişti. Sezon sonuna doğru Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağının sızmasıyla birlikte iddialar daha da alevlenmişti. Kulislerde; ünlü oyuncunun en başından beri projede yer almak istemediği, yaş farkı nedeniyle sette iletişim sorunları yaşandığı ve hatta yeni sezonda kadroya Sinem Kobal'ın dahil edileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde havalimanında bu iddialarla karşılaşan Saraçoğlu, sorulara oldukça sert ve gergin bir tepki göstermişti.