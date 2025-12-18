Afra Saraçoğlu katıldığı programda sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: 'Bu çok ayıp ya...'
Şimdilerde yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaşacağı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) adlı dizi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu katıldığı bir dijital programda kendisine yöneltilen beklenmedik bir soruya verdiği tepkiyle gündem oldu.
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Seyran” karakteriyle izleyici karşısına çıkan ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrol oynayacağı A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu arasndaki 23 yıllık yaş farkı da daha dizinin yayın tarihi bile belli olmadan tartışmalara yol açmıştı.
Kenan İmirzalıoğlu ile A.B.İ dizisinde başrolde yer alacak olan Afra Saraçoğlu bu sefer de katıldığı bir dijital programda kendisine yöneltilen beklenmedik bir soruya verdiği tepkiyle gündem oldu.
Programda Afra Saraçoğlu'na "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" sorusu soruldu.
