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  4. Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, ayna karşısında bikinisiyle çektiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi - Resim: 1

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 

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Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi - Resim: 2

Dizinin yeni sezon çekimleri başlarken, Afra Saraçoğlu'ndan yeni tatil pozu geldi. 

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Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi - Resim: 3

Güzel oyuncu bu sefer ayna karşısında bikinisiyle poz verdi. 

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Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi - Resim: 4

Afra Saraçoğlu, düzgün fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı.

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