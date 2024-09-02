Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, ayna karşısında bikinisiyle çektiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Dizinin yeni sezon çekimleri başlarken, Afra Saraçoğlu'ndan yeni tatil pozu geldi.
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Güzel oyuncu bu sefer ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.
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Afra Saraçoğlu, düzgün fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı.
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