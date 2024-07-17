Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan iki aşık Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkilerine son noktayı koydu...
'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyordu.
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Yalı Çapkını dizisi final yapınca ünlü çift soluğu yaz tatili için İspanya'da almıştı.
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Ancak birlikte tatile çıkan çiftten dikkat çeken bir hamle geldi.
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İkili bugüne kadar bir dargın bir barışık sürdürdükleri birlikteliklerini noktaladı.
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