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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan iki aşık Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkilerine son noktayı koydu...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti - Resim: 1

'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyordu.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti - Resim: 2

Yalı Çapkını dizisi final yapınca ünlü çift soluğu yaz tatili için İspanya'da almıştı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti - Resim: 3

Ancak birlikte tatile çıkan çiftten dikkat çeken bir hamle geldi.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti - Resim: 4

İkili bugüne kadar bir dargın bir barışık sürdürdükleri birlikteliklerini noktaladı. 

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