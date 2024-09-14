  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi

Birlikteliklerini yaz tatili sonrasında sonlandıran Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden birarada...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi - Resim: 1

Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir son olarak yurt dışı tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Şimdi ise TV100'den Doğukan Rişvan'ın haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir barıştı.

1 / 9
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi - Resim: 2

İddiaya göre çift, Yalı Çapkını'nın ilk bölümünü OGM'de gerçekleşen izlemeye katılmayıp baş başa evde izledi.

2 / 9
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi - Resim: 3

Sabahın erken saatlerinde ise set için birlikte evden çıktıkları öğrenildi.

3 / 9
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde de Emre Altuğ "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' sorusuna Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' yanıtını vermişti.

4 / 9