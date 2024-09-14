Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık sonrası çok özel gecesi
Birlikteliklerini yaz tatili sonrasında sonlandıran Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden birarada...
Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir son olarak yurt dışı tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Şimdi ise TV100'den Doğukan Rişvan'ın haberine göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir barıştı.
İddiaya göre çift, Yalı Çapkını'nın ilk bölümünü OGM'de gerçekleşen izlemeye katılmayıp baş başa evde izledi.
Sabahın erken saatlerinde ise set için birlikte evden çıktıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de Emre Altuğ "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' sorusuna Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' yanıtını vermişti.