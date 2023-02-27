Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yakalandı
Uzun yıllardır Afra Saraçoğlu ile birlikte olan Mert Yazıcıoğlu güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yakalandı.
2018 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık kararları ile sevenlerini üzmüştü.
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Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.
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Özellikle; Mert Ramazan Demir'in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu hem de Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı küplere bindirdiği yazılmıştı.
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Afra Saraçoğlu'nun ardından Mert Yazıcıoğlu, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdı.
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