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  4. Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı

Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Güzel oyuncuyu görenler çıplak sandı.

Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı - Resim: 1

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 

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Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı - Resim: 2

Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen ünlü ismi görenler çıplak sandı. Güzel oyuncunun o hallerine "Çıplak sandım" gibi yorumlar geldi.

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Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı - Resim: 3

Saraçoğlu, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.

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