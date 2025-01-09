Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Gören çıplak sandı
Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Güzel oyuncuyu görenler çıplak sandı.
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen ünlü ismi görenler çıplak sandı. Güzel oyuncunun o hallerine "Çıplak sandım" gibi yorumlar geldi.
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Saraçoğlu, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.
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