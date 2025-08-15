Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi
Türkiye'nin en güzel oyuncuları listesinde zirvedeki isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu'nun bundan yıllar önce başrol oynadığı Kardeş Çocukları adlı dizideki kömürlük sahnesi üniversitede ders konusu oldu.
Son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlüne taht kuran Afra Saraçoğlu'un ünü ülke sınırlarını aştı.
Afra Saraçoğlu’nun 2019 yılında Kardeş Çocukları adlı dizide Hayat adlı karakterle sergilediği başarılı oyunculuk Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ders oldu.
Dizide babası tarafından kömürlüğe kapatılan Afra Saraçoğlu'nun kömürlük sahnelerindeki unutulmaz performansı Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak okutulmaya başlandı.
İşte Kardeş Çocukları'nın Hayat'ı Afra Saraçoğlu'nun izleyicinin zihinlerine kazınan, Brezilya'daki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde müfredata girerek ders olarak gösterilen o unutulmaz kömürlük sahnesinden kareler...